اختطف مسلحون عشرة بحارة أتراك من أصل 18 كانوا على متن سفينة تبحر قبالة سواحل نيجيريا.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الثلاثاء أن سفينة تركية تعرضت لهجوم مساء أمس الإثنين قبالة سواحل نيجيريا مشيرة إلى أن المسلحين الذين هاجموا السفينة اختطفوا عشرة بحارة.

ولم تكشف السلطات التركية حتى الآن هوية البحارة المختطفين.

يشار إلى أن مياه خليج غينيا بما في ذلك شواطئ نيجيريا تشهد حوادث اعتداء قراصنة على سفن تابعة لشركات أجنبية وفي أغلب الأحيان يتم اختطاف أفراد طواقم السفن أو ركابها بهدف الحصول على الفدية مقابل الإفراج عن الرهائن.