صرحت إدارة نادي شبيبة الساورة أنها لم تتلق أي دعوة من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم من أجل المشاركة في كأس العرب للأندية، حسب ما أفاد اليوم الثلاثاء أحد الأعضاء المسيرين، محمد جبار.

''إلى حد الآن لم نتلق أي دعوة رسمية من طرف الاتحاد العربي لكرة القدم أو من الهيئات الوطنية لكرة القدم من أجل مشاركتنا في هذه المنافسة''، كما أكده جبار.

وأردف نفس المتحدث عن ما يتداول في وسائل الإعلام حول مشاركة النادي في منافسات البطولة العربية مشيرا أن إدارة النادي "مستغربة" للخيارات والدعوات الموجهة من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم لمولودية الجزائر وشباب قسنطينة للمشاركة في النسخة القادمة من كأس العرب للأندية البطلة رغم أنهما أنهيا البطولة خلف ممثل الجنوب في الترتيب.

الدعوات الموجهة لهذين الناديين للمشاركة في هذه البطولة ''غير منطقية" كما صرح به من قبل رئيس مجلس إدارة النادي مأمون حمليلي كرد فعل لهذا الاختيار من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم، مضيفا أن المرتبة الرابعة التي تحصل عليها النادي في البطولة الوطنية لم تؤخذ بعين الاعتبار ومطالبا بذلك من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تثمين الأندية التي تستحق ذلك.

ويواصل نادي شبيبة الساورة حاليا بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان (الجزائر العاصمة) تحت قيادة المدرب الجديد للفريق معز بوعكاز ومساعده حدو مولاي المرحلة الثانية للتحضيرات تحسبا للموسم الجديد 2019/ 2020 قبل التوجه إلى تونس للشروع في المرحلة الثالثة والأخيرة، حسب محمد جبار.