قدم وزير البيئة الفرنسي فرانسوا دو روجي اليوم الثلاثاء، استقالته لرئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، عقب انتقادات إعلامية واسعة تتهمه بالبذخ.

ذكرت ذلك قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية، دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

وأكد راديو "فرنسا الدولي" أن الوزير دو روجي يعتبر نفسه ضحية "قتل لوسائل الإعلام"، مشيرة إلى أنه تقدم بشكوى تشهير ضد موقع (ميديا بارت) الاستقصائي.

وواجه وزير البيئة الفرنسي، مؤخرًا، حملة انتقادات واسعة إثر تقارير صحافية تتهمه بإقامة مآدب عشاء فاخرة لبعض ذوي النفوذ في مجال الطاقة كما تحدثت التقارير عن إنفاقه مبلغ 63 ألف يورو من الخزينة العامة للدولة لتجديد سكنه الوظيفي.