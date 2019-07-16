اتحاد بلعباس يتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد
نجح اتحاد بلعباس الذي ينتمي للرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم في التعاقد لحد الآن مع ثلاثة لاعبين جدد في إطار الميركاتو الصيفي، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى إدارة النادي.
و أوضح ذات المصدر أن اتحاد بلعباس الذي يسعى قبيل انطلاق البطولة الوطنية للرابطة المحترفة الأولى لموسم 2019 /2020 إلى تنظيم صفوفه قد حقق خلال الثلاثة أيام الأخيرة ثلاث انتدابات في خطوط الهجوم و الدفاع و وسط الميدان.
و يتعلق الأمر بأول المستقدمين لفريق المكرة المدافع يوسف هواري (24 سنة) القادم من فريق اتحاد البليدة إلى جانب اللاعب يونس كولخير وسط ميدان دفاعي قادم من شبيبة الساورة و الذي أمضى لموسمين و المهاجم محمد عبد الهادي بولعويدات الذي تقمص ألوان عدة فرق منها نصر حسين داي و شبيبة القبائل و أولمبي المدية.
هذا و عاد من جديد رئيس الشركة الرياضية لنادي اتحاد بلعباس عبد الغاني هناني الذي كان قد قدم استقالته مؤخرا لتسيير شؤون الفريق و ذلك بمساعدة المدير العام بن عيادي محمد و المناجير الجديد سفيان بلغورين.
و يسعى فريق العقارب الذي عانى كثيرا خلال الموسم الكروي الماضي حيث كان مهددا بالسقوط للدرجة الثانية إلى التعاقد مع لاعبين جدد لاستكمال تعداد الفريق و تعويض المناصب الشاغرة و ذلك من أجل توفير كل الظروف الملائمة قبيل انطلاق بطولة المحترف الأول.
و قد جدد من جهته والي الولاية اليوم الدعوة للمرقيين العقاريين و المتعاملين الاقتصاديين المحليين من أجل دعم فريق اتحاد بلعباس ماديا و معنويا لضمان انطلاقة قوية له خلال الموسم الكروي المقبل.