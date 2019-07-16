اتحاد بلعباس يتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد

رياضة
16 يوليو 2019 () - واج/س.أ
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 نجح اتحاد بلعباس الذي ينتمي للرابطة  المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم في التعاقد لحد الآن مع ثلاثة لاعبين جدد  في إطار الميركاتو الصيفي، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى إدارة النادي.

و أوضح ذات المصدر أن اتحاد بلعباس الذي يسعى قبيل انطلاق البطولة الوطنية  للرابطة المحترفة الأولى لموسم 2019 /2020 إلى تنظيم صفوفه قد حقق خلال  الثلاثة أيام الأخيرة ثلاث انتدابات في خطوط الهجوم و الدفاع و وسط الميدان.

و يتعلق الأمر بأول المستقدمين لفريق المكرة المدافع يوسف هواري (24 سنة)  القادم من فريق اتحاد البليدة إلى جانب اللاعب يونس كولخير وسط ميدان دفاعي  قادم من شبيبة الساورة و الذي أمضى لموسمين و المهاجم محمد عبد الهادي  بولعويدات الذي تقمص ألوان عدة فرق منها نصر حسين داي و شبيبة القبائل و  أولمبي المدية.

هذا و عاد من جديد رئيس الشركة الرياضية لنادي اتحاد بلعباس عبد الغاني هناني الذي كان قد قدم استقالته مؤخرا لتسيير شؤون الفريق و ذلك بمساعدة المدير  العام بن عيادي محمد و المناجير الجديد سفيان بلغورين.

و يسعى فريق العقارب الذي عانى كثيرا خلال الموسم الكروي الماضي حيث كان  مهددا بالسقوط للدرجة الثانية إلى التعاقد مع لاعبين جدد لاستكمال تعداد  الفريق و تعويض المناصب الشاغرة و ذلك من أجل توفير كل الظروف الملائمة قبيل  انطلاق بطولة المحترف الأول.

و قد جدد من جهته والي الولاية اليوم الدعوة للمرقيين العقاريين و المتعاملين  الاقتصاديين المحليين من أجل دعم فريق اتحاد بلعباس ماديا و معنويا لضمان  انطلاقة قوية له خلال الموسم الكروي المقبل.

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