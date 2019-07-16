نجح اتحاد بلعباس الذي ينتمي للرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم في التعاقد لحد الآن مع ثلاثة لاعبين جدد في إطار الميركاتو الصيفي، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى إدارة النادي.

و أوضح ذات المصدر أن اتحاد بلعباس الذي يسعى قبيل انطلاق البطولة الوطنية للرابطة المحترفة الأولى لموسم 2019 /2020 إلى تنظيم صفوفه قد حقق خلال الثلاثة أيام الأخيرة ثلاث انتدابات في خطوط الهجوم و الدفاع و وسط الميدان.

و يتعلق الأمر بأول المستقدمين لفريق المكرة المدافع يوسف هواري (24 سنة) القادم من فريق اتحاد البليدة إلى جانب اللاعب يونس كولخير وسط ميدان دفاعي قادم من شبيبة الساورة و الذي أمضى لموسمين و المهاجم محمد عبد الهادي بولعويدات الذي تقمص ألوان عدة فرق منها نصر حسين داي و شبيبة القبائل و أولمبي المدية.

هذا و عاد من جديد رئيس الشركة الرياضية لنادي اتحاد بلعباس عبد الغاني هناني الذي كان قد قدم استقالته مؤخرا لتسيير شؤون الفريق و ذلك بمساعدة المدير العام بن عيادي محمد و المناجير الجديد سفيان بلغورين.

و يسعى فريق العقارب الذي عانى كثيرا خلال الموسم الكروي الماضي حيث كان مهددا بالسقوط للدرجة الثانية إلى التعاقد مع لاعبين جدد لاستكمال تعداد الفريق و تعويض المناصب الشاغرة و ذلك من أجل توفير كل الظروف الملائمة قبيل انطلاق بطولة المحترف الأول.

و قد جدد من جهته والي الولاية اليوم الدعوة للمرقيين العقاريين و المتعاملين الاقتصاديين المحليين من أجل دعم فريق اتحاد بلعباس ماديا و معنويا لضمان انطلاقة قوية له خلال الموسم الكروي المقبل.