هلك 4 أشخاص وأصيب آخر بجروح بليغة في حادث انحراف ثم انقلاب سيارة سياحية وقع اليوم الثلاثاء ببلدية جرمة (باتنة)، حسب ما أكده المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بالولاية الملازم أول حسان يحيى الشريف.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 75 حوالي الواحدة بعد ظهر اليوم بالمكان المقابل لمركز الفروسية وأدى إلى وفاة سائق السيارة البالغ من العمر 26 سنة و3 نساء تتراوح أعمارهن ما بين 27 و40 سنة بعين المكان، فيما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 47 سنة كانت معهم بجروح بليغة في أنحاء متفرقة من الجسم.

وتم نقل الضحايا الأربعة والجريحة بعد إسعافها بعين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية المعذر، فيما فتحت من جهتها المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.