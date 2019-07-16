انعقد صباح اليوم بمقر إقامة الرسميين بالقاهرة الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الترتيبية بين تونس ونيجيريا من أجل الحصول على المرتبة الثالثة المقررة غدا الأربعاء17 حويلية على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر بملعب السلام بالقاهرة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يخوض المنتخب التونسي المباراة كفريق مضيف وسيلعب بالزي الأحمر بالنسبة إلى القميص والتبان والجوارب فيما يرتدي حراس المرمى الزي الأصفر بالكامل.

ويرتدي منتخب نيحيريا بصفته الفريق الضيف الزي الأبيض بالنسبة إلى القميص والتبان والجوارب بينما يرتدي حارس المرمى الزي البنفسجي بالكامل.

وقرر الاتحاد الإفريقي إجراء مراسم تتويج الفائز بالمرتبة الثالثة وتوزيع الميداليات مباشرة إثر اللقاء.

و يذكر أن لوائح مسابقة كأس الأمم الإفريقية تنص على أنه و في صورة انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل سيكون المرور بصورة مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية دون الالتجاء إلى الحصتين الإضافيتين لتحديد الفائز.

وعين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المصري جهاد جريشة لإدارة اللقاء كما تم تعيين مواطنه محمود أحمد كمال أبو رجال مساعدا أولا والتشادي عيسى يايا مساعدا ثانيا و جوشوا بوندو من بوتسوانا حكما رابعا.