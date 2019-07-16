أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم في بيان لها أن نتائج شهادة البكالوريا، دورة جوان 2019، سيتم الإعلان عنها يوم الخميس 18 جويلية 2019 على الساعة السادسة مساءا.

وأضافت أن قوائم الناجحين سيتم نشرها في نفس اليوم على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي لديها مترشحين، بالإضافة إلى نشرها على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz

كما أشارت الوزارة إلى أنه يمكن الإطلاع على النتائج مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاثة، موبيليس، أوريدو وجيزي .