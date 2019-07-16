تسببت الانقطاعات التي تعاني منها جميع بلديات بشار هذه الأيام في فتح جبهة أخرى للغضب الشعبي، بعد أن تبين أن سونلغاز كانت المتسبب الأول في مشكل اضطراب توزيع المياه الذي تعاني منه بلديات الولاية، بسبب الأعطال التي أصابت أجهزة الجزائرية للمياه، وهي الأزمة التي دخلت أسبوعها الثالث دون أن تجد طريقها للحل. وقال السكان إن جحيم الحرارة التي لا تطاق، زادته انقطاعات الكهرباء والماء عذابا، جعلت حالة من الاحتقان الشعبي تتزايد ويتوقع انفجارها بعد نهائي كأس إفريقيا، كون الانتصارات التي حققها الفريق الوطني ساهمت في تقديم مهدئات مؤقتة. فهل سيتدخل المسؤولون لمعالجة هذا الوضع قبل حلول الكارثة؟