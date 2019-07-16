قام حفيظ دراجي معلق كرة القدم بقنوات "بي إن سبورتس"، بزيارة والدة زميله بالشبكة القطرية محمد أبو تريكة نجم المنتخب المصري السابق، كما زار النادي الأهلي، وذلك خلال وجوده بالقاهرة للتعليق على مباريات كأس الأمم الأفريقية.

ومن خلال تغريدتين، نشر دراجي صور زيارته اليوم الثلاثاء لأسرة أبو تريكة بقرية ناهيا في محافظة الجيزة، تتصدرها صورته مع والدة النجم المصري.

ورد أبو تريكة بشكل سريع على تغريدة دراجي، التي أعيد تغريدها نحو سبعة آلاف مرة، ونالت أكثر من 37 ألف إعجاب من رواد مواقع التواصل.



