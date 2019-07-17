توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية الغربية والوسطى واستمرار موجة الحر الشديدة على أدرار وشمال تمنراست اليوم إلى غاية التاسعة ليلا. كما حذرت نفس المصالح من ارتفاع درجات الحرارة في ولايتي تندوف وبشار.

وأوضحت نفس المصادر على خريطة اليقظة أن الأمطار الرعدية ستمس بعد ظهيرة اليوم ولايات البيض، النعامة، سعيدة، الأغواط، الجلفة وتيارت.

وأضاف التنبيه أن الأمطار المرتقبة ستكون بداية من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية فجر يوم الغد الخميس.