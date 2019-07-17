تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات "كان"2021

رياضة
17 يوليو 2019 () - ف.ن/ وكالات
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.
وجاء تصنيف المنتخبات في القرعة كالتالي:

المستوى الأول:
الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غانا، مالي، المغرب، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، السنغال وتونس.
المستوى الثاني:
البنين، الرأس الأخضر، الكونغو، الغابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب إفريقيا، أوغندا وزامبيا.
المستوى الثالث:أ
أنغولا، إفريقيا الوسطى، غينيا بيساو، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، سيراليون، السودان، تنزانيا، توغو وزيمبابوي.
المستوى الرابع:
بوروندي، بوتسوانا، جزر القمر، إثيوبيا، إيسواتيني، رواندا، ليسوتو وغينيا الاستوائية.
المستوى الخامس:
تشاد، جيبوتي، غامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساو تومي، جزر السيشل وجنوب السودان.

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة قرعة التصفيات، والتي تقام غدا الخميس.

 

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