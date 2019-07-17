تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات "كان"2021
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.
وجاء تصنيف المنتخبات في القرعة كالتالي:
المستوى الأول:
الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غانا، مالي، المغرب، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، السنغال وتونس.
المستوى الثاني:
البنين، الرأس الأخضر، الكونغو، الغابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب إفريقيا، أوغندا وزامبيا.
المستوى الثالث:أ
أنغولا، إفريقيا الوسطى، غينيا بيساو، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، سيراليون، السودان، تنزانيا، توغو وزيمبابوي.
المستوى الرابع:
بوروندي، بوتسوانا، جزر القمر، إثيوبيا، إيسواتيني، رواندا، ليسوتو وغينيا الاستوائية.
المستوى الخامس:
تشاد، جيبوتي، غامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساو تومي، جزر السيشل وجنوب السودان.
وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة قرعة التصفيات، والتي تقام غدا الخميس.