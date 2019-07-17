استغنت الكاميرون أمس الثلاثاء عن خدمات المدرب الهولندي كلارنس سيدورف بعد خروجها المخيب من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في مصر.

وجاء القرار بناء على طلب من وزير الرياضة في البلاد كما شمل الاستغناء عن باتريك كلويفرت مهاجم منتخب هولندا السابق ومساعد سيدورف وذلك بعد خروج الكاميرون من دور الستة عشر عقب الخسارة 3-2 أمام نيجيريا في وقت سابق هذا الشهر.

وفاز منتخب الكاميرون بمباراة واحدة فقط من أربع خاضها في البطولة ما دعا وزير الرياضة نارسيس مويل كومبي للمطالبة بإقالة هذا الثنائي. وحصل على مبتغاه خلال ساعات قليلة بعدما أعلن اتحاد كرة القدم في البلاد فسخ العقد الذي وقعه سيدورف لأربع سنوات في أوت 2018.

وقال الاتحاد في بيان إنه أنهى عقدي سيدورف وكلويفرت "عقب خروج الكاميرون المبكر من البطولة". وقاد سيدورف لاعب وسط ميلانو ومنتخب هولندا السابق الكاميرون في 12 مباراة وفاز في أربع فقط أمام مالاوي وجزر القمر وزامبيا وغينيا بيساو.

وكان هذا أول منصب تدريبي له على المستوى الدولي بعد فترات قصيرة مع ميلانو وديبورتيفو لا كورونيا في إسبانيا.وستستضيف الكاميرون نهائيات كأس الأمم 2021 لكنها ستخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر أن تبدأ في وقت لاحق هذا العام.