أكد مصدر رسمي لـ "الخبر" أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح سيحضر نهائي كأس أمم إفريقيا بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي بملعب القاهرة يوم الجمعة.

وحسب مصادرنا فإنه كان فيه تردد كبير حول حضور بن صالح بسبب وضعه الصحي، ليتقرر في الأخير حضوره وسيحل بن صالح صباح الجمعة على متن طائرة رئاسية لمتابعة المباراة.

وكما سيحضر اللقاء أيضا، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السنغالي ماكي سال ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو.