قررت لجنة الانضباط التابعة للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم معاقبة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مع وقف التنفيذ، وتغريمه ماليا بـ 10 آلاف دولار بسبب سلوك مشجعيه خلال مباراة النصف نهائي بين الجزائر ونيجيريا، حيث سجل محافظ الأمن لجوء المشجعين الجزائريين المتواجدين في المدرجات المسماة بالدرجة الثالثة برشق المشجعين المصريين بالقارورات بعد تسجيل نيجيريا نتيجة تفاعلهم مع هدف التعادل لمنتخب نيجيريا.

وبالمناسبة تدعو "الفاف" عبر بيان سيصدر لاحقا المشجعين الجزائريين لضبط النفس وتفادي أي تجاوزات من شأنها أن تؤثر على السير الحسن لمباراة النهائي هذا الجمعة.