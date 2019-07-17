تجري التحضيرات على قدم وساق من أجل استقبال المنتخب الجزائري بأفضل صورة، عند عودته إلى الجزائر يوم السبت المقبل بغض النظر على النتيجة النهائية لمواجهته أمام السنغال في نهائي الطبعة 32 من البطولة وهذا تقديرا للأداء الرائع والمشوار المميز لأشبال بلماضي.

وتقرر تخصيص حافلة مكشوفة تنقل اللاعبين عبر شوارع العاصمة قبل أن يتم استقبالهم من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في أحدى الإقامتين قصر الشعب أو المركز الدولي للمؤتمرات

ومن هناك تواصل الحافلة مسيرتها نحو ملعب 5 جويلية أين سينظم حفل ضخم برعاية وإشراف موبليس.