أقترح المنتدى المدني للتغییر، شخصیات تراها مناسبة لقیادة الحوار الوطني، الذي دعا إلیه عبد القادر بن صالح، وتضم القائمة 13 شخصیة.

وكشف منسق المنتدى، عبد الرحمان عرعار، خلال ندوة صحفیة الیوم الأربعاء، بمقر شبكة "ندى" بالأبیار في الجزائر العاصمة، عن هذه الشخصيات المقترحة، هم: المجاھدة جمیلة بوحیرد، وزير الخارجیة الأسبق طالب الابراھیمي، ورئیسي الحكومة السابقین مولود حمروش ومقداد سیفي، ورئیس المجلس الشعبي الوطني السابق كريم يونس والخبیرة الدستورية فتیحه بن عبو. إلى جانب شاب من الحراك إسلام بن عطیة، والمحامي مصطفى بوشاشي والمختص في علم الاجتماع ناصر جابي، إلى جانب الخبیر الاقتصادي إسماعیل لالماس والنقابي إلیاس مرابط، وكذا نشطاء في المجتمع المدني من بینھم الإعلامیة والناشطة الاجتماعیة نفیسة لحرش وعائشة زناي.