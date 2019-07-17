اعتبر رئيس الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا)، جياني أنفنتينو، أن المنتخب الجزائري لكرة القدم الذي سينشط نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الجمعة بالملعب الدولي للقاهرة (مصر) أمام السنغال، "فريق كبير".

وصرح رئيس الهيئة الدولية،اليوم الأربعاء، للصحافة، ''إنه فريق كبير، تهانينا للمنتخب الجزائري الذي سينشط النهائي، تهانينا أيضا لمنتخب السنغال، حظ موفق للجميع وخاصة حكم اللقاء (يضحك)''.

وحقق المنتخب الجزائري مشوارا أكثر من رائع في المنافسة الإفريقية بعد أن فاز في جل اللقاءات منذ الجولة الأولى لدور المجموعات، وكان رفقاء بلايلي قد تأهلوا للمقابلة النهائية بعد الفوز على منتخب نيجيريا (2-1) في الرمق الأخير من الدور نصف النهائي بهدف سحري من اللاعب رياض محرز.

والتحق أنفنتينو بالقاهرة المصرية من أجل حضور اللقاء الترتيبي للمرتبة الثالثة والذي سيجمع تونس بنيجيريا، قبل أن يسجل حضوره يوم الجمعة للنهائي بين الجزائر والسنغال.

وسيحضر رئيس ''الفيفا'' أشغال الجمعية العامة للكونفدرالية الإفريقية بالقاهرة كما سيلتقي رؤساء الاتحاديات الوطنية.

وكانت الاتحادية الدولية قد عينت الأمينة العامة، السنغالية فاطمة سامورة، كعضوة عامة للفيفا على مستوى القارة الإفريقية لمدة ستة أشهر بهدف تنظيم الأمور على مستوى إدارة الكاف.