كشف سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، نذير العرباوي، بان اللجنة المنظمة لكاس الأمم الإفريقية قدمت تسهيلات لمشجعي المنتخب الوطني من اجل حضور لقاء نهائيات كاس أمم إفريقيا الذي يجمع الخضر بنظيره السينغالي الجمعة القادم، بملعب القاهرة الدولي.

أجرى اليوم سفير الجزائر بالقاهرة نذير العرباوي لقاءا برئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي السيد منتصر النبراوي حيث تباحثا معا الترتيبات الخاصة بدخول المناصرين الجزائريين إلى ملعب القاهرة في نهائي كأس أفريقيا للأمم بالشكل الذي يليق بالعلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين و الشعبين الشقيقين.

و في هذا الصدد، أعرب النبراوي عن ترحيبه بالمشجعين الجزائريين مع تمنياته للمنتخب الوطني بالظفر بالكأس الأفريقية ومؤكدا بان كل الإجراءات قد اتخذت لتسهيل دخول المناصرين الجزائريين إلى ملعب القاهرة بمجرد تقديم وثيقة جواز السفر.

من جانبه، أعرب السفير نذير العرباوي عن خالص الشكر و بالغ الامتنان إلى رئيس مجلس إدارة تذكرتي و من خلاله إلى الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها على حسن التعاون و التنسيق بين الجانبين.