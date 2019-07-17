فك عناصر الدائرة الأمنية 4 في البليدة، لغز سرقة الهواتف الجوالة، و التي تعرضت لها فتيات صبايا، و تم القبض على اللص المحتال، و الذي كان يستغل حيلة التقرب منهن لأجل الزواج، ليسلبهن أغراضهن.

تفاصيل العملية الطريفة ، كشفت بشأنها المعلومات المتوفرة لدى " الخبر " ، أن الضحايا ابلغن عن تعرضهن لسرقات هواتفهن و أموالهن، و أن اللص المتهم، كان يتقرب إليهن، على أساس التعرف عليهن للتقرب من عائلاتهن و خطبتهن، و كان كلما كسب ود ضحاياه، يستولي على هواتفهن و يختفي، إلا أن تم التبليغ عن جرائمه و القبض عليه، و تقديمه أمام العدالة .

و في السياق، تم القبض على شاب، تمت متابعته بجريمة محاولة القتل باستعمال سلاح أبيض، و قصته، أن دينا كان بينه و بين الضحية، و يبدو أنه لم يستطع الصبر أكثر لاسترداد دينه، أين تهجم على الضحية، و طعنه بالسلاح، مسببا له عجزا لـ 30 يوما.