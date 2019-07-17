سيتعرف المنتخب الجزائري غدا الخميس على منافسيه خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021، بمناسبة عملية سحب القرعة بالقاهرة، على هامش الجمعية العامة الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف".

وتستعد الجزائر لتنشيط نهائي دورة مصر-2019 بعد غد الجمعة بملعب القاهرة الدولي ضد السنغال. بينما تم وضعها خلال تصفيات كان-2021 في التصنيف الأول الذي يضم بوركينا فاسو, الكاميرون, كوت ديفوار، مصر، غانا، مالي، المغرب، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال وتونس.

وضم التصنيف الثاني، البنين، الرأس الأخضر، الكونغو، الغابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب إفريقيا، أوغندا و زامبيا.

وحمل التصنيف الثالث، كلا من أنغولا، إفريقيا الوسطى، غينيا بيساو، مدغشقر، مالاوي، الطوغو، زيمبابوي، الموزمبيق، ناميبيا، سيراليون، السودان و تانزانيا.

ويتشكل التصنيف الرابع والأخير من ثمانية بلدان : بوروندي, بوتسوانا جزر القمر، إثيوبيا، ايسواتيني، غينيا الإستوائية، ليزوتو و بوتسوانا.

وتم إعفاء جميع البلدان المذكورة آنفا من خوض الدور التمهيدي الذي ستلعبه بالمقابل منتخبات التصنيف الخامس المتكون من ليبيريا، موريس، غامبيا، جنوب السودان، التشاد، ساو تومي و برانسيب، السيشل و جيبوتي.

وبعدها سيتم وضع الأربعة منتخبات المتأهلة في ختام الدور التمهيدي ضمن التصنيف الرابع.

وتجرى النسخة الـ 33 من كأس أمم إفريقيا بالكاميرون سنة 2021 بمشاركة 24 منتخبا.