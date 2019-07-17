اختار نجم المنتخب الجزائري رياض محرز الرد بطريقة "ناضجة" على تغريدة لقيادي في اليمين المتطرف الفرنسي، دعا فيها إلى تشجيع نيجيريا قبل انطلاق المباراة التي جمعتها مع "محاربو الصحراء". وكتب محرز في تغريدة عقب تسجيله هدف الفوز ضد النسور "هذه المخالفة مهدية لك يا جوليان أودول، نحن معا".

رد نجم المنتخب الجزائري رياض محرز عبر تغريدة على جوليان أودول القيادي في حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، وأودول هو الذي دعا الفرنسيين لتشجيع المنتخب النيجيري في المقابلة التي جمعته مع ثعالب الصحراء في دور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

وكتب محرز في تغريدته "هذه المخالفة مهدية لك يا جوليان أودول، نحن معا"، وأرفقها بعلمي الجزائر وفرنسا، في إشارة منه إلى هدفه الجميل في مرمى نيجيريا الذي منح المنتخب الجزائري ورقة التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية.