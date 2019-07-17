بإمكان الأنصار الجزائريين المتواجدين بمصر، الدخول مجانا لحضور المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا-2019 لكرة القدم، يوم الجمعة بين الجزائر والسنغال بملعب القاهرة الدولي (20:00 سا بالتوقيت الجزائري)، حسبما علم اليوم الأربعاء من بعثة المنتخب الوطني الجزائري.

الولوج إلى الملعب سيكون دون مقابل بالنسبة لمشجعي "الخُضر" عبر إظهار جواز السفر. واتخذ هذا القرار من طرف السلطات المصرية بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وكما هو معلوم، قرر مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، تخصيص 28 طائرة لنقل 4800 مناصر إلى القاهرة، ليلة الخميس إلى الجمعة القادمة، لمساندة المنتخب الوطني بمناسبة مقابلة نهائي العرس الكروي القاري.

كما خصصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تسع طائرات عسكرية لنقل 870 مناصر جزائري لتشجيع ودعم زملاء القائد رياض محرز، في اللقاء النهائي ضد منتخب السنغال يوم الجمعة بملعب القاهرة (20 :00 بالتوقيت الجزائري).

وتأهل أشبال جمال بلماضي إلى الدور النهائي بتغلبهم على نيجيريا (2-1), بينما عبر "أسود التيرانغا" على حساب تونس (1-0 بعد الوقت الإضافي). وتقابل الفريقان ضمن الدور الأول, حيث عاد الفوز للجزائر (1-0).