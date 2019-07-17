بتركيز عال وقناعة تامة، أجرى المنتخب الجزائري لكرة القدم أمسية هذا الأربعاء (18سا ،توقيت محلي ) حصة تدريبية بملعب بيتور سبور بالقاهرة، بحضور 22 لاعبا ، قبل 48 ساعة عن المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا-2019 لكرة القدم، المقررة يوم الجمعة بين الجزائر والسنغال، بملعب القاهرة الدولي (20:00 سا بالتوقيت الجزائري).

ومثلما كان الشأن في حصة أمس الثلاثاء، خاض زملاء رياض محرز حصة تدريبية، بحضور مئات المناصرين الجزائريين الذين رددوا هتافات تشيد بهم وتحفّزهم على الفوز بالنهائي مثل " الشعب يريد الكأس" وغيرها.

هذه الحصة التدريبية التي فتح فيها المجال في الدقائق الـ15 الأولى، لرجال الإعلام، جرت بحضور الظهير الأيمن يوسف عطال، المصاب على مستوى الكتف ولاعب نيس ( الرابطة الفرنسية 1).

وركز الناخب الوطني جمال بلماضي عمله خلال هذه الحصة على الجانبين التقني والتكتيكي، حيث حث كتيبته على ضرورة التركيز خلال المباراة أمام فريق سنغالي قوي ويرغب في الثأر.

وتأهلت الجزائر سهرة أول أمس الأحد أمام نيجيريا بهدفين لهدف (2-1) بفضل ضربة حرة مباشرة نفذها ببراعة رياض محرز في الوقت البدل الضائع فيما أزاحت السنغال تونس (1-0 بعد الوقت الإضافي).