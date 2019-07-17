أعلنت الولايات المتحدة تعليق مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات "F-35" بسبب شراء البلاد منظومات الصواريخ "إس-400" الروسية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستضر التعاون بين أنقرة وواشنطن.

وقال البيت الأبيض، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء: "للأسف، قرار تركيا شراء منظومات الدفاع الجوي إس-400 يجعل استمرار مشاركتها في برنامج F-35 أمرا مستحيلا".

وأضاف البيت الأبيض: "لا يمكن أن تتعايش F-35 مع المنصة الروسية لجمع المعلومات الاستطلاعية، والتي سيتم استخدامها لدراسة القدرات المتطورة لهذه الطائرات".