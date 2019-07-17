لا يتعدى الأجر القاعدي لعمال البلديات المكلفين بالنظافة، على مستوى ولاية الجزائر، 9 آلاف دينار، وهو مبلغ زهيد للغاية في زمن تؤكد الدراسات والإحصاءات أن العائلة الجزائرية المتكونة من 5 أفراد (الوالدين و3 أبناء) بحاجة إلى أجرة تقارب 60 ألف دينار شهريا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وتتساءل هذه الفئة عن الموانع التي تحول دون رفع أجرتهم، في حين يحظى زملاؤهم في بقية المؤسسات المكلفة بالنظافة مثل “أسروت” و “نات كوم” و “إيديفال” بمداخيل أفضل.

ويأمل عمال البلديات المكلفون بالنظافة أن يحظى ملفهم باهتمام الوالي الجديد للعاصمة، موجهين إليه سؤالا واحدا: ماذا يمكن أن تفعل بأجرة شهرية على أساس أجر قاعدي بـ9 آلاف دينار في 2019 يا سيادة الوالي؟