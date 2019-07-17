استهدفت حملة الحصاد و الدرس لموسم 2019 إلى غاية اليوم بولاية الطارف أزيد من 17800 هكتار من مجموع 26500 هكتار خصصت لهذه -الشعبة حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء المدير المحلي للمصالح الفلاحية.



و أكد كمال الدين بن الصغير خلال اجتماع مجلس الولاية الذي تناول بالخصوص تقييم حملة الحصاد و الدرس بهذه الولاية أن العملية مكنت إلى غاية منتصف يوليو الجاري من جمع 211 ألف قنطار من أصل توقعات إنتاج تشير إلى ما يقارب 400 ألف قنطار.



و أضاف بأن المساحة المخصصة للحبوب تتوزع على 22 ألف هكتار قمح صلب و 3500 هكتار شعير و الباقي للقمح اللين مشيرا إلى أن حملة الحصاد و الدرس تجري في ظروف "جيدة" من خلال تسخير كافة الوسائل اللازمة.



و الإضافة على حوالي خمسين حاصدة دارسة مخصصة ضمن هذه الحملة تم أيضا توفير 5 نقاط للجمع و التخزين عبر الولاية بقدرة تصل إلى 205 آلاف قنطار زيادة على مخزن جديد بسعة 500 ألف قنطار تم إنجازه ببلدية شبيطة مختار و كذا إنجاز مستودع جديد مخصص لمنتجي بوحجار موجه لتعزيز قدرات التخزين وفقا لنفس المتحدث.



و ذكر مدير المصالح الفلاحية أنه بفضل مردود متوقع يقدر بـ25 قنطار في الهكتار الإنتاج مرشح للزيادة مقارنة بالموسم الأخير الذي تم خلاله تحقيق محصول بـ513 166 قنطار كما تطرق إلى مختلف العمليات التي تم القيام بها من أجل تحسين الإنتاج.



و ذكر على الخصوص بحملات تحسيس المزارعين بشأن احترام المسار التقني و الإرشاد الفلاحي و تخصيب المساحات المزروعة و معالجة النباتات.

و تم التطرق كذلك خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه الوالي بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي و 24 رئيس بلدية إلى ملفات ذات الصلة بالتزويد بالماء الصالح للشرب عبر الولاية و موسم الاصطياف و التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل.