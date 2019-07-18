تقارير عن استبدال حكم المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية
رياضة
18 يوليو 2019 () - م.خ/ وكالات
كشفت تقارير عن قيام الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" باستبدال حكم المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر ، بين منتخبي الجزائر والسنغال والمقرر أقامتها غداً علي ملعب القاهرة الدولي .
واكدت التقارير أن الكاف اسند المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للكاميروني أليوم نيانت ، بدلاً من الجنوب أفريقي فيكتور جوميز الذي أعلن عنه الكاف لإدارة النهائي خلال الأيام الماضية .
يذكر أن ، الكاميروني أليوم نيانت قد أدار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بين منتخب مصر و نظيره زيمبابوي والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف .