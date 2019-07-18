قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أمس الأربعاء، تعديل نظام مسابقة دوري الأبطال وكأس الاتحاد (الكونفدرالية) باستبدال مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي بمباراة نهائية واحدة على أرض محايدة بدءا من الموسم المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الذي رافق نهائي دوري الأبطال هذا الموسم بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وأثار نهائي دوري الأبطال لموسم 2018-2019 بين الترجي حامل اللقب والوداد البيضاوي بطل 2017، جدلاً واسعاً لاسيما في مباراة الإياب على ملعب رادس في ضواحي تونس أواخر مايو الماضي.

فقد انسحب لاعبو الفريق المغربي من أرض الملعب احتجاجاً على تعطل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("VAR") في المباراة، حين كان الترجي متقدماً بهدف نظيف (1-1 ذهاباً في الرباط). وبعد توقف اللعب لنحو ساعة ونصف الساعة، أطلق الحكم صافرة النهاية معلناً تتويج الترجي الذي تسلم لاعبوه الكأس من مسؤولي الاتحاد الإفريقي.

لكن الكاف عاد بعد أيام وقرر إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حالياً. وأثار قرار إعادة المباراة انتقادات من الجانبين التونسي والمغربي ومطالبة كل منهما باعتباره فائزاً. ورفعت القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، التي أشارت إلى أنها ستصدر حكمها بحلول 31 يوليو الجاري .

ومن المقرر أن تبحث الجمعية العمومية للاتحاد التي تنعقد اليوم الخميس بالقاهرة، مسألة إقامة مباراة الإياب للدور النهائي للمسابقة القارية.