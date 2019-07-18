اشترط المحامي، مصطفى بوشاشي، بعد اقتراح اسمه ضمن الشخصيات الوطنية للحوار، من طرف المنتدى المدني للتغيير، أربعة شروط قبل الدخول في أي حوار.

وقال بوشاشي عبر منشور على حسابه الرسمي "فايسبوك": "إنني كمبدأ عام أعتقد بأن الحوار هو الوسيلة المثلى و الحضارية للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر اليوم ولكن أرى أنه من الضروري توفر الشروط التالية قبل الدخول في أي حوار".

●ضرورة رحيل رموز النظام .

●إطلاق سراح المساجين السياسيين و معتقلي الرأي.

●فتح الفضاء العام ووسائل الإعلام المختلفة أمام جميع الآراء والتوجهات بكل حرية.

●الكف ورفع كافة القيود المسلطة على المتظاهرين ( الاعتقالات، غلق الطرقات، منع التنقل إلى العاصمة).