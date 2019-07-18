تقام مساء اليوم مراسم سحب قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا "كان" 2021 في القاهرة التي ستنظم نهائياتها الكاميرون بعد سحب منها البطولة الحالية 2019 المقامة في مصر لعدم جاهزيتها.

ويشارك في القرعة 52 منتخبا مصنفة لـ 5 مستويات وسيتم بناء عليها تحديد الـ12 مجموعة التي سيتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتواجه المنتخبات الموجودة في التصنيف الخامس بعضها البعض في دور تمهيدي ليتأهل 4 منها إلى دور المجموعات.

وتنضم الـ4 منتخبات المتأهلة إلى التصنيف الرابع ليتم تكوين 12 مجموعة يتأهل من كل واحدة المنتخبان صاحبا المركزان الأول والثاني إلى كأس أمم إفريقيا 2021.