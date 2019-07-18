وصل الرئيس الدولة عبد القادر بن صالح إلى القاهرة اليوم الخميس، على رأس وفد رسمي، لمؤازرة محاربي الصحراء في النهائي كأس أمم إفريقيا التي تقام ضد السنغال مساء غدٍ الجمعة في ملعب القاهرة الدولي.

وكان في استقبال بن صالح، وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، وسفير وأعضاء سفارة الجزائر لدى مصر.

يأتي ذلك وسط استعدادات مكثفة بالمطار لاستقبال آلاف من مناصري الجزائر الذين سيصلون عبر جسر جوى خلال الساعات المقبلة من الجزائر لمؤازرة الخضر.

ويسعى محاربو الصحراء للفوز باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهم، بعد التتويج عام 1990.