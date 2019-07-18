أفادت تقارير صحفية إيطالية إن نادي نابولي الإيطالي يقترب من التضحية بنجم الخضر آدم وناس، من أجل التعاقد مع الإيفواري نيكولاس بيبي، لاعب وسط ليل الفرنسي.

وارتبط وناس بالرحيل عن صفوف نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب قلة مشاركته مع نادي الجنوب الإيطالي خلال الموسم المنصرم، حيث شارك في 26 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وانضم وناس لصفوف نابولي في صيف 2017، قادما من بوردو الفرنسي مقابل 10 ملايين أورو، علما بأن عقده سينتهي في صيف 2022.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن نابولي يستهدف التعاقد مع نيكولاس بيبي، لاعب ليل الفرنسي، مقابل 55 مليون أورو، بالإضافة إلى إدراك وناس ضمن الصفقة.

وأوضح الموقع الإيطالي الشهير أن أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، وليفربول وأرسنال الإنجليزيين، يرغبون في ضم بيبي، لذا سيواجه نابولي صراعا شرسا للغاية، في ظل رغبة النادي الفرنسي، في الحصول على مبلغ 80 مليون أورو.

وشارك بيبي مع ليل خلال الموسم المنصرم في 41 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 12 أخرى.

وتأتي رغبة نابولي في التفريط في بيبي، تزامنا مع مستوى وناس المبهر مع المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة حاليا في مصر.

وأسهم وناس في وصول محاربي الصحراء إلى النهائي لمواجهة السنغال، الجمعة المقبل، حيث شارك في ثلاث مباريات من البطولة، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفا.