أصدرت إدارة "سوسطارة" بيانا حول تعطل عملية بيع أسهم شركة اتحاد الجزائر، المملوكة حاليا لمجمع ETRHB ، لصالح شركة خاصة.

وجاء بيان النادي العاصمي على النحو التالي:

تعلم إدارة اتحاد العاصمة أنصار الفريق، وكذا الرأي العام، أن اتفاق الاستحواذ على أسهم الشركة المملوكة لمجموعة ETRHB، من طرف شركة خاصة، لم يتجسد بعد، على الرغم من وجود موافقة بين الطرفين، والمدعومة بمراسلات رسمية.

وتعلم الإدارة، أن عملية انتقال ملكية أسهم الفريق لم تحدث بعد بسبب التحفظات المسجلة من طرف مجموعة ،ETRHB ما دفع برئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة للإتصال بمسؤولي هذه المجموعة، الذين أكدوا له بأنهم في انتظار ضمانات بخصوص عدم وجود أي حجز أو تجميد لأسهم شركة اتحاد العاصمة من طرف العدالة، وهذا من أجل الشروع في عملية بيعها.

هذا وتتعهد إدارة إتحاد العاصمة، أنها تقوم بكل ما في وسعها من أجل حماية الفريق من كل المخاطر المحدقة به، كما أنها تعمل على إيجاد حل للوضعية الصعبة التي يتواجد فيها الفريق، لا سيما من خلال التوجه لكل الجهات المعنية، على غرار السلطات القضائية.

كما يناشد مجلس إدارة اتحاد العاصمة، وكذا كل العاملين في الفريق، مجموعة ETRHB، للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل السماح للنادي بالخروج من الأزمة التي هو فيها.

في الأخير، فإن جميع المساهمين في اتحاد العاصمة مطالبين بالتحرك والقيام بواجبهم ميدانيا، من خلال القيام بوساطات وكل ما من شأنه وضع حد للوضعية التي يتواجد فيها النادي، والتي تعد محطة مصيرية في تاريخه.