قدم نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح اليوم الخميس تهانيه إلى المتفوقين في شهادة البكالوريا من شبلات وأشبال الأمة لمدارس الطور الثانوي بالبليدة ووهران وسطيف حيث بلغت فيها نسبة نجاح تقدر بـ 99.46 %.



وفي رسالة تهنئة للمتفوقين قال قايد صالح: "يطيب لي أن أتوجه إليكم بتهاني الخالصة على هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة النجاحات التي ما فتئت هذه المدراس تحققها على كافة الأصعدة والمجالات بفضل جهودكم ومواظبتكم في التحصيل العلمي العالي والسلوك المثالي الذي تحليتم به طيلة هذه السنة الدراسية".



وأكد الفريق قايد صالح على أن "هذه النتائج المستحقة التي تضاف إلى جملة النتائج الممتازة التي ما فتئت تحققها مدارس أشبال الأمة في الامتحانات النهائية لمختلف الأطوار التعليمية تأتي لتؤكد نوعية التكوين الذي تضمنه مؤسسات التكوين في الجيش الوطني الشعبيي بفضل الدعم والحرص الدائمين للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي وفرت جميع مسببات وعوامل النجاح لهذه المشاتل التعليمية التي أعيد بعثها في ثوبها الجديد والتي كانت ولا تزال الخزان الذي لا ينضب لإطارات المستقبل".



كما أضاف مخاطبا الناجحين في هذا الامتحان: "وإذ أغتنم هذه السانحة الطيبة للتنويه والإشادة بهذا الإنجاز المحقق بفضل استيعابكم التام لما تلقيتموه من دروس ومعارف وانضباطكم المثالي وسيرتكم الحميدة فإني أحثكم ومن خلالكم كافة الطلبة والإطارات المتربصين بكافة رتبهم ومستوياتهم بالمدارس العسكرية والمدنية الوطنية والأجنبية على دأب هذا النهج القويم في سبيل تحقيق المزيد من التألق والنجاحات واكتساب الخبرات والتحكم في التكنولوجيات والعلوم الحديثة وكذا التحلي بالسلوك المثاليي بغية الرفع من مستوى إطاراتنا العسكرية وتشريف الجيش الوطني الشعبي على كافة المستويات".



وخلص الفريق إلى القول: "فلتكن هذه التهاني بمثابة شهادة اعتراف باستحقاقكم وتحفيزا لكم من أجل المزيد من العمل الدؤوب في سبيل المضي قدما في المنحى التصاعدي للمسار التطويري الذي باشرته القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في السنوات الماضية في مجال الاحترافية والارتقاء بجيشنا المغوار إلى مصاف جيوش الدول المتقدمة".