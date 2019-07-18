حافظت ولاية تيزي وزو على المرتبة الأولى على المستوى الوطني للمرة الثانية عشر على التوالي فيما يخص نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا بتحقيقها لنسبة 60. 71 في المائة خلال دورة يونيو 2019، حسبما علم مساء الخميس من خلية الاتصال بالولاية.



و حسب ذات المصدر فإن 65 من أصل 68 ثانوية تضمها الولاية قد تحصلت على معدلات أكبر من المعدل الوطني و هو 56. 54 %.



و قد جاءت ثانوية أبي ذر في بلدية تيميزارت ( دائرة أزفون) على رأس الترتيب بنسبة نجاح بلغت 88. 96 %.



و كان أعلى معدل في البكالوريا من نصيب التلميذة حمزاوي إيمان من ثانوية دحماني محمد (بوغني) حيث تحصلت على 58. 18/ 20.



و في ذات السياق تحصل 304 تلاميذ على معدل يساوي أو يفوق 16/ 20 بينما تحصل 48 تلميذا على معدلات تفوق 17/ 20.



و قدمت الولاية تهانيها للناجحين و الأولياء و لكافة الأساتذة و أسلاك التعليم على هذه النتائج "البارعة".



وفور الإعلان عن النتائج، أعرب حملة البكالوريا عن فرحتهم على متن السيارت برفقة أوليائهم و أصدقائهم، حيث اطلقت زغاريد النساء في كل أحياء و قرى الولاية.