أعلن رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) أحمد أحمد اليوم الخميس، أن هيئته تنتظر قرار محكمة التحكيم الرياضي "تاس" لتحديد مصير مباراة إياب نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.



ويتعيّن على محكمة التحكيم الرياضي اتخاذ قرار بحلول 31 يوليو الحالي بشأن هذه المباراة التي قرّر الاتحاد الإفريقي إعادتها خارج تونس بعد كأس الأمم الإفريقية التي تختتم يوم غد الجمعة في مصر.



وكان الوداد البيضاوي انسحب من مباراة إياب النهائي وترك أرض ملعب رادس بتونس، بعد خلاف حول تقنية المساعدة بالفيديو (فار) التي لم تعمل وتوقفت المباراة قرابة 60 دقيقة إثر احتجاج الوداد على إلغاء هدف عادل به تقدّم الترجي في الشوط الأول عبر الجزائري يوسف البلايليي ومطالبة لاعبيه بالرجوع لتقنية الفيديو التي تبيّن أنها غير مهيأة.

وامتد التوقف نحو 90 دقيقة .