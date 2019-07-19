ريبيري وعائلته يصلون القاهرة لمؤازرة الجزائر
رياضة
19 يوليو 2019 () - م.خ/ وكالات
وصل النجم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونيخ الألماني و أسرته ، إلي القاهرة مساء الخميس ، لمؤازرة المنتخب الجزائري في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2019 ، أمام السنغال .
ونشر ريبيري صوراً له عبر "انستغرام" ، خلال تواجده في أحد الفنادق بالقاهرة، كما نشرت نجلته حيزية صور لها مع النجم الفرنسي في شوارع القاهرة .
ومن المعروف ، أن فرانك ريبيري تزوّج عام 2004 بِجزائرية إسمها وهيبة بن ماحي ، وُلدت بِفرنسا ومُقيمة هناك، وقبل عقد القران دخل ريبيري في دين الله "الإسلام " ، وأطلق على نفسه إسم “بلال”.
وكان ريبيري وعائلته قد نشروا صورا لهم لمؤازرة منتخب الجزائر خلال مباريته في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر .