وصل النجم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونيخ الألماني و أسرته ، إلي القاهرة مساء الخميس ، لمؤازرة المنتخب الجزائري في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2019 ، أمام السنغال .

ونشر ريبيري صوراً له عبر "انستغرام" ، خلال تواجده في أحد الفنادق بالقاهرة، كما نشرت نجلته حيزية صور لها مع النجم الفرنسي في شوارع القاهرة .

ومن المعروف ، أن فرانك ريبيري تزوّج عام 2004 بِجزائرية إسمها وهيبة بن ماحي ، وُلدت بِفرنسا ومُقيمة هناك، وقبل عقد القران دخل ريبيري في دين الله "الإسلام " ، وأطلق على نفسه إسم “بلال”.

وكان ريبيري وعائلته قد نشروا صورا لهم لمؤازرة منتخب الجزائر خلال مباريته في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر .