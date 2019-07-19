* خرج أوفياء الحراك الشعبي السلمي بڨالمة ، بعد صلاة جمعة هذا اليوم ، في مسيرات متجدّدة ، رفضا لبقايا النظام السابق ، وإصرارا على مواصلة السير سلميا إلى غاية رحيل جميع رؤوس الفساد ومحاسبتهم . وبرغم الشمس الحارقة التي اجتاحت ولاية ڨالمة،فقد جدّد أوفياء الحراك خروجهم نشْدا للتغيير وتطهير البلاد من العصابة ، مردّدين "يا احنا يا نتوما ، مراناش حابسين"و"دولة مدنية ماشي عسكرية ".

* جدد، ظهيرة اليوم، المئات من رواد الحراك بمدينة سعيدة، العهد مع التظاهر بساحة الأمير عبد القادر، رافعين كالعادة العشرات من الرايات الوطنية ولافتات تطالب برحيل رموز النظام وإعادة السلطة للشعب. كما تكررت في المسيرة كثيرا هتافات "دولة مدنية، ماشي عسكرية"، "ليبيري العدالة"، "المادة 7، السلطة للشعب"، "ولاية فاسدة"، "سلمية، سلمية، حتى نجيبو الحرية" و "ماكانش انتخابات يا العصابات".

* انطلقت مباشرة بعد موعد الظهيرة مسيرة حراك الجمعة الـ 22 تحت أشعة شمس حارقة بمدينة سيدي بلعباس وهي التي جابت شوارع العربي التبسي وطريق تلاغ مرورا بالمحور الدوراني للحديقة العمومية قبل أن تخترق صمت أزقة "جادة المقطع" وسط هتافات "صامدون صامدون للعصابة رافضون". * هب سكان ولاية البويرة في مسيرة حاشدة بشعارات " الشعب فاق" "تتنحاو قاع" ، "قوتنا في وحدتنا" " صامدون، صامدون" مرددين "ليبيري لالجيري" و "في بلادي حقرونا".

* تحت درجة حرارة عالية خرج مواطنو ولاية تيزي وزو في مسيرة ضخمة.. هاتفين "نعم للدولة المدنية".

* من البليدة مسيرة حاشدة تجوب شوارع المدينة مطالبين بتطبيق المادة 07 و08 من الدستور.

* مواطنو ولاية الشلف في مسيرة الجمعة الـ 22 من الحراك مجددين مطالبهم بشعارات "سلمية سلمية مسيرتنا سلمية " " الجزايريون خاوة خاوة " ، ورحيل بدوي وحكومته.

* مسيرة حاشدة في قسنطينة ضد النظام مطالبة باسترداد السيادة للشعب... بشعار "جمهورية ماشي مملكة".

*البويرة الآن

* "أطول راية وطنية تحمل 48 علم كل راية تحمل أسم ولاية" تزور ولاية تيزي وزو.

* شعارات رفعها مواطنو ولاية بجاية، تطالب بالتغيير الجذري للنظام، وضرورة التمسك بالسيادة الشعبية والعمل على ضمان الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد..." نريد التغيير وليس الترميم".

* البريد المركزي

* المتظاهرون في البريد المركزي يرفضون ركوب الحافلات المتوجهة نحو ملعب 5 جويلية لمشاهدة نهائي كأس إفريقيا.

* العاصمة اليوم

* مصالح الأمن تعتقل بعض المتظاهرين وتحاول تفريق المواطنين.

* حافلات لنقل المواطنين إلى ملعب 5 جويلية لمشاهدة نهائي كأس إفريقيا للأمم.

الصورة: مصطفى بسماطي

* عشرات المركبات التابعة لمصالح الأمن مركونة على طول الشارع الممتد بين ساحتي البريد المركزي وموريس أودان.

11h05

بداية المسيرة

Début de la marche pic.twitter.com/1lATxdTZyT — Khaled Drareni (@khaleddrareni) 19 juillet 2019

تابعونا في آخر المستجدات لجمعة الـ 22 من الحراك الشعبي ضد بقايا النظام الفاسد.