أدى حريق اندلع اليوم الجمعة بمنطقة "الضاية" ببلدية تيسمسيلت إلى إتلاف أكثر من 8 هكتارات من القمح الصلب، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر بأن الحريق الذي اندلع في حدود الساعة منتصف النهار بمستثمرة فلاحية خاصة تتواجد بالمنطقة الريفية المذكورة قد أتى على أكثر من 8 هكتارات من محصول القمح الصلب إضافة إلى تضرر مستودع فارغ لتربية الدواجن وبيت بلاستيكي.

وقد مكن تدخل أعوان الحماية المدنية من إنقاذ حوالي 20 هكتارا من المساحة المتبقية من محصولي القمح الصلب والشعير بنفس المستثمرة إضافة إلى مستودع لتربية الدواجن ومسكن ريفي مجاور.

وأشارت نفس المصالح بأن أسباب اندلاع هذا الحريق راجعة لشرارة كهربائية.

وجند لإخماد هذا الحريق 10 أعوان للتدخل بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية لعاصمة الولاية وشاحنتي إطفاء وسيارة إسعاف وفق ذات المصدر.

ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول أسباب اندلاع هذا الحريق.