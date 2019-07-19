حقق المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الجمعة انجازا تاريخيا بعدما نجح في التتويج بكأس أمم إفريقيا الثانية في تاريخ الجزائر.

وفي مقابلة صعبة جدا، تمكن أشبال بلماضي من الحفاظ باستماتة على هدف التقدم الذي سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الأولى من اللقاء رغم المحاولات السنغالية المتكررة.

تفاصيل اللقاء:

* وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي ... المنتخب الوطني يتوج بكأس إفريقيا.

الدقيقة 90+2: بطاقة صفراء لعيسى ماندي.

الدقيقة 88: تغيير أخير لـ"الخضر" .. سليماني في مكان بونجاح.

* تغييران للمنتخب الوطني ... براهيمي في مكان بلايلي وتاهرت في مكان فغولي.

الدقيقة 82: تسديدة خطيرة للسنغال تمر عالية على مرمى مبولحي.

الدقيقة 75: توزيعة من بلايلي تصطدم بدفاع السنغالي .. وكادت تخادع حارس المنافس.

الدقيقة 74:مخالفة منفذة من محرز يخرجها الدفاع السنغالي للركنية.

الدقيقة 69: تسديدة خطيرة للسنغاليين يخرجها مبولحي ببراعة.

الدقيقة 66: فرصة خطيرة جدا للمنتخب السنغالي .. مهاجم الخصم وجها لوجه يراوغ مبولحي لكن تسديدته تمر عالية.

* الحكم يلغي ضربة الجزاء بعد العودة إلى "الفار".

الدقيقة 60: ركلة جزاء للمنتخب السنغالي.

الدقيقة 57: مخالفة للمنتخب السنغالي تمر جانبية.

الدقيقة 54: بطاقة لبلايلي بعد احتجاجه على قرارات الحكم.

الدقيقة 47: مخالفة للمنتخب الوطني .. ينفذها بن ناصر لكن الدفاع السنغالي يتدخل.

* بداية الشوط الثاني.

* نهاية الشوط الأول بتفوق زملاء محرز بهدف لصفر.

الدقيقة 45: هجمة معاكسة خطيرة للسنغال ... تدخل زفان في اللحظة الأخيرة يخرج الكرة للركنية.

الدقيقة 42: مخالفة خطيرة أخرى للسنغاليين .. يخرجها الدفاع مرة أخرى.

الدقيقة 38: أخطر فرصة للمنتخب السنغالي .. تسديدة المهاجم نيانغ لم تمر بعيدة عن مرمى مبولحي.

الدقيقة 33: بطاقة صفراء لرامي بن سبعيني.

* مرور النصف ساعة الأولى .. التفوق دائما لاشبال بلماضي.

الدقيقة 27: مخالفة جديدة للسنغاليين بين أحضان مبولحي.

الدقيقة 20: مخالفة للمنتخب السنغالي من مكان خطير .. الدفاع الجزائري يتدخل.

الدقيقة 17: هجمة للسنغاليين على الجهة اليسرى لدفاع المنتخب .. عودة محرز تنقذ الموقف.

* بعد مرور ربع ساعة ... المنتخب الوطني يتحكم في مجريات اللقاء.

الدقيقة 14: مخالفة أخرى للمنتخب السنغالي ... رأسية لاعب المنافس تمر بعيدة عن مرمى مبولحي.

الدقيقة 10: مخالفة للمنتخب السنغالي يخرجها الدفاع الجزائري.

الدقيقة 5: مخالفة من تنفيذ بلايلي .. دربكة داخل الدفاع السنغالي كاد يستغلها مهاجمي "الخضر".

الدقيقة 2: أول هدف للمنتخب الوطني ... تسديدة بونجاح تصطدم بالدفاع السنغالي وتدخل الشباك.

* انطلاق اللقاء.

* عزف النشيدين الوطنيين.

* لاعبو المنتخبين يدخلون إلى أرضية الميدان.

* لاعبو "الخضر" خلال عملية الاحماءات.

* صور من حفل الاختتام.

* تشكيلة المنتخب الوطني.

* تشكيلة المنتخب السنغالي:

ألفريد غوميز، لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتيه، يوسف سابالي، بابا ندياي، إدريسا جايي، هنري سايفت، إسماعيلا سار، ساديو ماني، مباي نيانغ.

* وصول لاعبي المنتخبين إلى ملعب القاهرة الدولي.

* التحضيرات لحفل الاختتام.

* نصبت السلطات التونسية شاشة عملاقة قرب ملعب المنزه في الضاحية الغربية للعاصمة تونس، للسماح للجالية الجزائرية والمشجعين التونسيين مشاهدة المباراة وتشجيع المنتخب الجزائري. تونس/عثمان -ل

* صور من غرف تغيير ملابس المنتخبين.

* كل شيء جاهر في غرفة تغيير ملابس المنتخب الوطني.

* جانب من هتافات أنصار "الخضر" الحاضرين بالملعب.

* جمهور جزائري غفير بملعب القاهرة.

* أصداء من القاهرة:

- التنظيم: واجه ممثلو الصحافة الوطنية المعتمدين متاعب جمة للدخول إلي ملعب القاهرة لتغطية المباراة النهائية. فبالإضافة الي نقاط التفتيش العديدة المنتشرة في مختلف الطرق المؤدية إلي الملعب فإن رجال وسائل الإعلام الجزائرية فوجئوا بقرار رجال الامن الذين طلبوا منهم التوجه إلي باب آخر يتطلب 15 دقيقة مشيا على الاقدام. وتطلب الأمر تدخل مسؤول الإعلام للبطولة حتى تم السماح في الأخير للصحافيين الجزائريين من الدخول إلي الملعب بعد نصف ساعة من الانتظار تحت الشمس الساطعة.

-الأمن: اتخذت السلطات الأمنية المصرية إجراءات صارمة لضمان السير الحسن للمباراة النهائية و تفاديا لأي طارئ قد يحدث. وكانت لجنة تنظيم البطولة القارية قد أعلنت أمس الخميس أن أبواب ملعب القاهرة الدولي ستغلق 5 ساعات قبل بداية المباراة التي يسبقها حفل اختتام الدورة الـ 32. وينتظر أن يحضر اللقاء النهائي بعض رؤساء الدول من بينهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي حل أمس الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة.

-أفراح:قام أنصار المنتخب الوطني الجزائري الذين تنقلوا بأعداد كبيرة للقاهرة لمؤازرة الخضر مساء أمس الخميس باحتفالات على طريقتهم الخاصة في مختلف شوارع وأزقة العاصمة المصرية واكتسحوا ساحة التحرير الشهيرة مرددين أغانيهم المعروفة ورافعين الأعلام الوطنية في جو بهيج و في احترام تام.

-الأزهر: قبل التوجه إلي ملعب القاهرة الدولي اغتنم الكثير من مشجعي المنتخب الوطني الجزائري تواجدهم بالقاهرة لأداء صلاة الجمعة بجامع الأزهر الشهير في وسط العاصمة.

-بلايلي : تلقى اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي تشجيعات من أسرة فريقه الترجي التونسي قبل المواجهة النهائية لكأس إفريقيا للأمم 2019 أمام السنغال. وقد بث بطل تونس على موقعه الرسمي شريط فيديو تحت عنوان "الكل مع يوسف" مدعوما برسالة تأييد للمدرب موعين الشعباني و زملائه. يذكر أن يوسف بلايلي يستعد لخوض ثالث نهائي إفريقي له بعد نهائي رابطة الأبطال 2018 و2019.

- عناصر دولية: تنقل اللاعبان الدوليان السابقين المدافع عنتر يحي و المهاجم رفيق جبور للعاصمة المصرية القاهرة لمساندة الخضر في المباراة النهائية امام السنغال. كما شوهد اللاعب الدولي الفرنسي فرانك ريبيري المتزوج من جزائرية رفقة ابنته في مصر لمؤازرة الخضر بمناسبة المواجهة المرتقبة بين السنغال والجزائر.

- تغييرات: من المنتظر أن يدخل مدرب المنتخب السنغالي "اليو سيسي" تغييرين اثنين على تشكيلة "أسود التيرانغا" أمام الجزائر خاصة مع غياب المدافع خليلو كوليبالي المعاقب. و حسب الصحافة المحلية. فأمام التقني السنغالي حلين اثنين وهما بابا عبدو سيسي أو ساليف صاني لتعويض مدافع نابولي. أما على مستوى الجهة اليمنى فسيختار بين كريبان دياتا و اسماعيل صار.

* درجة الحرارة المتوقعة بالقاهرة خلال النهائي القاري.

* الأجواء بالملعب قبل 3 ساعات عن انطلاق اللقاء.

* جانب من الجمهور السنغالي الحاضر بملعب القاهرة الدولي.

* بداية توافد مناصري "الخضر" على ملعب القاهرة الدولي قبل ساعات من بداية المقابلة.

* يترقب الشعب الجزائري اليوم الجمعة اللقاء المنتظر بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي في إطار نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة بمصر.