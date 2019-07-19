تم إنشاء الكونفدرالية الإفريقية للإعلام الرياضي اليوم الجمعة بالقاهرة، عقب انعقاد الجمعية التأسيسية، بحضور 11 بلدا إفريقيا، حسبما أفادت المنظمة المهنية الجديدة.

وانتخب السنغالي آليو قولوكو على رأس الهيئة الإعلامية الرياضية القارية لمدة 4 سنوات، فيما عين الجزائري عادل حاجي نائب رئيس أول فيما عادت الأمانة العامة للكاميروني دفيد نزيما.

و أوضح نفس المصدر "أن هذه المنظمة الجديدة التي تحظى بمساندة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، سطرت عدة أهداف أهمها الدفاع عن حقوق الصحفيين، تكوين الصحفيين، و تبادل المعلومات و التعاون مع جمعيات صحفية أخرى عبر العالم".