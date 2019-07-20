حرص الفرنسي فرانك ريبيري، نجم بايرن ميونخ الألماني السابق، على زيارة الأهرامات المصرية بصحبة أسرته قبل ساعات قليلة عن انطلاق المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي جمعت منتخبي الجزائر والسنغال، أمس، بإستاد القاهرة.

ولبى النجم الفرنسي فرانك ريبيري طلب ابنته حيزية بالحضور إلى مصر لدعم المنتخب الجزائري في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ونشر ريبيرى، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، صورة لابنته وهي ترفع علم الجزائر أمام الأهرامات. وتشجع ابنة ريبيري “الخضر”، خاصة أن والدتها تحمل الجنسية الجزائرية.