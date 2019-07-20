هنأ حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشعب الجزائري بفوز منتخبه لكرة القدم بكأس أمم إفريقيا الجمعة.

وكتب محمد بن راشد على "تويتر" بعد نهاية المباراة التي جمعت منتخبي الجزائر والسنغال: "ألف مبروك لمحاربي الصحراء، منتخب الجزائر فوزه بكأس الأمم الإفريقية... فوز مستحق... ومباراة رائعة... وفرحة عربية كبيرة صنعتها الجزائر".

وكان برج خليفة قد تزين قبل أسبوعين بعلم الجزائر، احتفالا بذكرى عيد الاستقلال الذي يصادف الخامس من جويلية 1962، في خطوة رمزية تبين التقارب الكبير بين البلدين.

ألف مبروووك لمحاربي الصحراء منتخب الجزائر فوزه بكأس الأمم الإفريقية ... فوز مستحق .. ومباراة رائعة .. وفرحة عربية كبيرة صنعتها الجزائر pic.twitter.com/UzghaEGhbw — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 19 juillet 2019