دخل الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري تاريخ بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم بهدفه الذي سجله في مرمى السنغال بالدقيقة الثانية من النهائي.

لاعبان فقط سجلا في الدقيقة الثانية في النهائي الإفريقي الأول كان المصري محمد دياب العطار عام 1957 أما المرة الثانية فكانت من نصيب النيجيري باتريك أوديغبامي في شباك الجزائر في نهائي عام 1980.

وأخيراً جاء هدف بونجاح في النهائي بعد مرور دقيقة واحدة فقط و19 ثانية بعد تسديدة قوية برجله اليمنى من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع ونزلت من فوق رأس حارس المرمى.