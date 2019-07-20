احتفلت الصحافة الجزائرية بتتويج منتخب الجزائر بطلاً لمسابقة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على السنغال بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما بملعب القاهرة.

وسجل بغداد بونجاح هدف اللقاء الوحيد، لتحرز الجزائر لقبها الثاني في تاريخ البطولة، بعدما توجت بالأول عام 1990 على أرضها.

وعنونت "الخبر"، "جابوها الرجالة"، وكتبت، "حول المنتخب الوطني حلم الجزائريين إلى حقيقة وأهداف اللقب الإفريقي الثاني من الأراضي المصرية، بعد طول انتظار دام 29 سنة.

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فقد عنونت: "الجزائر تنهي حلم ساديو ماني" وقالت الصحيفة الإسبانية إن منتخب الجزائر أنهى حلم ساديو ماني بالجمع بين دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الإفريقية بعدما أسقط السنغال بهدف تم تسجيله في الدقيقة 1 و 79 .

وكتبت صحيفة ماركا إن بغداد بونجاح أفضل هداف في العالم بعام 2018 برصيد 59 هدفا نجح في إسقاط السنغال بنهائي كأس الأمم الإفريقية بأسرع هدف مشيرة إلى أن هذا هو اللقب الأول للجزائر في أمم إفريقيا منذ 29 عاما .

أما صحيفة "ميرور" فقد كتبت إن : "السنغال تسقط في غياب أحد أفضل مدافعي العالم".

وكشفت الصحيفة الإنجليزية أن غياب المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي عن النهائي للإيقاف أثر على منتخب بلاده أمام الجزائر، وأشارت إلى أن رياض محرز مع لاعبي المنتخب الجزائري شكلوا خطورة على مرمى السنغال طوال المباراة من خلال الهجمات المرتدة.