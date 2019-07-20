تعهد الأمين العام الجديد بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، بتحويل الحزب إلى "قطب سياسي حقيقي يحظى بثقة الشعب".

وفي كلمة له عقب تزكيته أمينا عاما بالنيابة للتجمع خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني، تعهد ميهوبي بتحويل التجمع إلى "قطب سياسي حقيقي يحظى بثقة الشعب من خلال إعداد جيل جديد من الإطارات والاستفادة من خبرات الإطارات السابقة".

ولدى تطرقه إلى الوضع السياسي في البلاد، دعا الأمين العام بالنيابة إلى "انخراط كل القوى ضمن حوار وطني يكون أرضية لبناء الجزائر التي يحلم بها الجميع".

وفي ذات السياق، رحب عز الدين ميهوبي بـ"المبادرات الواقعية التي اقترحت شخصيات لإدارة هذا الحوار"، معلنا أن الحزب "سيفكر في مبادرة تتقاطع مع المبادرات الأخرى".

وقال ميهوبي أن الحزب "ينتصر لأجندة المواطن وليس للأجندات التي اختارت الأطر غير الشرعية و غير الدستورية"، مشيرا إلى أن "هناك من يلوح بورقة الشعب ويضع نفسه وصيا عليه بينما يخشى الاحتكام إليه، في حين أن الشعب هو وحده من يمنح الشرعية".

وفي ختام كلمته، أشاد ميهوبي بتعامل المؤسسة العسكرية مع الحراك الشعبي "في ظل الظرف الاستثنائي التي تعيشه البلاد"، منوها من جهة أخرى بدور العدالة في مكافحة الفساد.

يذكر أنه تم اليوم السبت تزكية عز الدين ميهوبي أمينا عاما بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي من أجل إدارة شؤون الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر.

وجاءت تزكية ميهوبي خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب خلفا لأحمد أويحيى المتواجد رهن الحبس المؤقت في إطار التحقيق في قضايا فساد.