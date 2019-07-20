حصد النيجيري أوديون إيغالو مهاجم منتخب نيجيريا لقب هداف بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي اختتمت في مصر والتي أحرز لقبها المنتخب الجزائري بعد الفوز 1-0 في المباراة النهائية على المنتخب السنغالي .

وساهم إيغالو في وصول فريقه للمركز الثالث بالبطولة وحصد الميدالية البرونزية كما انفرد بصدارة الهدافين برصيد 5 أهداف بفارق هدفين عن أقرب منافسيه المتساوين في 3 أهداف وهم رياض محرز وآدم أوناس من الجزائر وساديو ماني من السنغال وسيدريك باكامابو من الكونغو الديمقراطية.

وكانت مصر قد استضافت النسخة 32 من بطولة أمم إفريقيا من 21 جوان ولغاية 19 جويلية الجاري في أول نسخة لها بنظامها الحديث بمشاركة 24 منتخبا.