* صور نشرها لاعبو "الخضر" على مواقع التواصل الاجتماعي

* صور من الاستقبال الشعبي الاسطوري لأبطال إفريقيا

* وصول حافلة المنتخب الوطني إلى قصر الشعب

* صور للكأس الإفريقية داخل زمرة القيادة في الطائرة التي أقلت لاعبي الخضر إلى الجزائر.

* حارس عرين "الخضر" رايس وهاب مبولحي

* رفيق حليش وعزالدين دوخة

* أجواء استثنائية بساحة أول ماي

* استقبال تاريخي

* لاعبي "الخضر"

* صخرة الدفاع جمال بلعمري

* جمهور غفير بساحة أول ماي

* يوسف عطال

* سفيان فغولي بالعلم الفلسطيني

* ياسين براهيمي رفقة الكأس

* وصول الحافلة إلى ساحة أول ماي

* صور من استقبال الشعب للمحاربين

مباشر: احتفالات أشبال بلماضي مع المناصرين في شوارع العاصمة.

* الآلاف ينتظرون حافلة المنتخب الوطني بساحة أول ماي

احتفالات اللاعبين على متن الحافلة المكشوفة

مباشر: حافلة المنتخب الوطني تجوب شوارع العاصمة.

مباشر: التلفزيون الجزائري العمومي يتابع موكب محاربي الصحراء عبر شوارع العاصمة.

‏ مباشر: الآلاف في ساحة أول ماي ينتظرون وصول محاربي الصحراء‎...المصدر "سبق برس"

* سيجوب موكب الوفد الرسمي للمنتخب الوطني مختلف شوارع العاصمة انطلاقا من المطار الدولي إلى غاية ساحة أول ماي، حسب ما أفادت به ولاية الجزائر.

وفي منشور على الحساب الرسمي للولاية على الفايسبوك، فإنه: "بعد تتويج المنتخب الوطني لكرة القدم بلقب كأس إفريقيا للأمم دورة 2019، سيجوب موكب الوفد الرسمي للمنتخب الوطني مختلف شوارع العاصمة انطلاقا من المطار الدولي إلى غاية ساحة أول ماي (نقطة النهاية)."

* وصول طائرة محاربي الصحراء إلى مطار هواري بومدين الدولي.

تستعد الجزائر لاستقبال بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم العائد اليوم غداة تتويجه باللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه بتغلبه على السنغال 1-0 في نهائي البطولة التي استضافتها مصر.

وتحط طائرة المنتخب الوطني في مطار هواري بومدين عند الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر، وسيخصص له استقبال رسمي وشعبي.