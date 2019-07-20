تجددت النيران المشبوهة بسلسلة الأطلس البليدي في الـ 24 ساعة الماضية ، خصوصا بالجهة الشرقية بضواحي الصومعة ، و المناطق الجنوبية ، المتاخمة في حدود البليدة مع المدية ، مما زاد في انتشار درجات الحرارة نهار اليوم، و التي كانت غير محتملة.

و قدرت المساحة التي التهمتها النيران بما يصل إلى نحو 10 هكتارات ، مست أنواع غابية و ثروة حيوانية في طريقها نحو الانقراض و التراجع ، و لفت نشطاء ايكولوجيون، إلى تضرر أيضا المسطحات المائية و الحياة المائية للكائنات التي تعيش وسطها ، بتعرضها إلى اختناقات و تلوث في المياه ، نتيجة الرماد المتراكم و المنتشر فوق مجاري و تجمعات المياه ، كما دعوا إلى ضرورة التعجيل و فتح تحقيقات، حول مثل هذه الحرائق المحيرة ، في هذه الأيام شديدة الحر، و أيضا وجهوا دعوات إلى زوار و عشاق الطبيعة، أن ينتبهوا إلى القمامة و رمي بقايا الطعام في المعلبات، سواء معدنية أو زجاجية، و رميها بقلب الطبيعة، و التي في الغالب تتسبب في اندلاع حرائق، بفعل أشعة الشمس المسلطة عليها .