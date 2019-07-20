حرص النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على تهنئة منتخب محاربي الصحراء بعد تتويجه بلقب بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019.

ونشر زيدان، صورة على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" للاعبي المنتخب الجزائري بالكأس، وعلق قائلًا "أخي الكبير فريد سيكون فخور جدًا بهذا التتويج، مبروك للمنتخب الجزائري على فوزه بالكأس".

يشار إلى أن فريد زيدان، شقيق مدرب الريال، توفي منذ أيام قليلة وهذا ما جعل مدرب الملكي يضع اسمه في الرسالة ويهدي لروحه اللقب.